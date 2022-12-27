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НовостиОбщество26 декабря 2022 22:25

Под Челябинском продали участок под строительство микрорайона

Он должен стать малоэтажным
Андрей МОСКВИЧЕВ
Участок расположен между жилыми комплексами «Привилегия» и «Белый Хутор»

Участок расположен между жилыми комплексами «Привилегия» и «Белый Хутор»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В поселке Западный под Челябинском построят новый малоэтажный микрорайон. Как указано на сайте госкорпорации «ДОМ.РФ», участок под строительство продан через торги компании «АвенюИнвест».

— Аукцион на участок под новый коттеджный поселок состоялся. Стартовая доля составляет 2 процента. Предложенный размер доли площади жилых и нежилых помещений, подлежащих передаче АО «ДОМ.РФ» по результатам строительства, составил 2,04%, — указано на сайте.

Победитель торгов — компания ООО «АвенюИнвест» — предложила наибольший размер доли помещений, которые передадут госкорпорации по итогам строительства.

Ранее стало известно, что в Челябинске в ближайшее время откроют три детских сада в новых микрорайонах. Стройка закончилась в «Манхэттене», «Академе» и Чурилово. До 30 декабря здания должны передать в муниципальную собственность.

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