Аварийные службы Челябинска перейдут на усиленный режим работы в новогодние праздники

Особое внимание уделят уборке снега Фото: Михаил ФРОЛОВ

Аварийно-диспетчерские службы Челябинска перейдут на особый режим работы в новогодние праздники. Об этом рассказал вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов.

— В новогодние праздники будет организована работа аварийных бригад и дворников. Контакты дежурных диспетчерских опубликуем сегодня, — рассказал Астахов

Как объяснил Астахов, особенное внимание уделят уборке снега. Все коммунальщики выйдут на дежурство с 31 декабря по 8 января.

Ранее стало известно, что в Челябинске прекращает свою работу отдел ЗАГС Калининского района. Об этом рассказали в Госкомитете по делам ЗАГС по Челябинской области.

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