В Челябинской области снова похолодает до -30 градусов

Из-за перепадов температур могут быть туманы
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Ближе к Новому году в низинах Челябинской области снова похолодает до −30 градусов. Об этом рассказали в региональном гидрометцентре.
— 28 и 29 декабря в Челябинской области ожидается переменная облачность, без существенных осадков. 28 декабря температура ночью может упасть до −27 градусов, а 29 декабря — до −30, — говорят синоптики.
В дневное время будет значительно теплее. В среднем температура будет держаться в районе от −6 до −13 градусов.
Ранее стало известно, что аварийно-диспетчерские службы Челябинска перейдут на особый режим работы в новогодние праздники. Об этом рассказал вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов.
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