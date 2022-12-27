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НовостиОбщество27 декабря 2022 0:45

В Челябинской области снова похолодает до -30 градусов

Такие температуры ожидаются в низинах
Андрей МОСКВИЧЕВ
Из-за перепадов температур могут быть туманы

Из-за перепадов температур могут быть туманы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ближе к Новому году в низинах Челябинской области снова похолодает до −30 градусов. Об этом рассказали в региональном гидрометцентре.

— 28 и 29 декабря в Челябинской области ожидается переменная облачность, без существенных осадков. 28 декабря температура ночью может упасть до −27 градусов, а 29 декабря — до −30, — говорят синоптики.

В дневное время будет значительно теплее. В среднем температура будет держаться в районе от −6 до −13 градусов.

Ранее стало известно, что аварийно-диспетчерские службы Челябинска перейдут на особый режим работы в новогодние праздники. Об этом рассказал вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов.

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