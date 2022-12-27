В Челябинской области снова похолодает до -30 градусов

Из-за перепадов температур могут быть туманы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ближе к Новому году в низинах Челябинской области снова похолодает до −30 градусов. Об этом рассказали в региональном гидрометцентре.

— 28 и 29 декабря в Челябинской области ожидается переменная облачность, без существенных осадков. 28 декабря температура ночью может упасть до −27 градусов, а 29 декабря — до −30, — говорят синоптики.

В дневное время будет значительно теплее. В среднем температура будет держаться в районе от −6 до −13 градусов.

Ранее стало известно, что аварийно-диспетчерские службы Челябинска перейдут на особый режим работы в новогодние праздники. Об этом рассказал вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru