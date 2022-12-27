В Челябинской области в 4,4 раза превышен эпидпорог по гриппу и ОРВИ среди взрослых

У трети заболевших диагностировали грипп Фото: Иван ПРОХОРОВ

В Челябинске эпидемический порог превышен уже в 2,5 раза среди населения в целом и в 4,4 раза — в группе взрослых. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

За прошлую неделю сильнее всего выросла заболеваемость среди детей до трех лет — на 8,1%.

При этом заболеваемость среди школьников осталась на прежнем уровне. Этому помогли введенные ограничения: часть учеников досрочно отправили на каникулы в Челябинске и Озерске. Восемь школ в регионе полностью закрыли на карантин из-за высокого уровня заболеваемости. На карантин также отправили 518 отдельных классов в 124 южноуральских школах.

— По данным лабораторного мониторинга за прошедшую неделю, заболеваемость ОРВИ имела смешанную этиологию, — рассказала замруководителя управления Роспотребнадзора по Челябинский области Светлана Лучинина. — В структуре преобладали вирусы гриппа (их было 31%), также выявлялись метапневмовирусы, возбудители РС-инфекции, парагриппа, сезонные коронавирусы, риновирусы.

Напомним, дети младше шести лет оказались особенно уязвимы для гриппа в этом сезоне.

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