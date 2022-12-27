Школьники Челябинской области бесплатно изучают программирование

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Более 800 учащихся школ Челябинской области проходят бесплатное обучение языкам программирования в Университете «Синергия». Это стало возможным благодаря федеральному проекту «Код будущего».

Челябинская область стала одной из самых активных по числу обучающихся, наряду с Москвой, Санкт-Петербургом, Московской, Самарской, Свердловской и Нижегородской областями. Старшеклассники в рамках «Кода будущего» могут изучить наиболее популярные и востребованные языки, такие как Java, JavaScript, Python, PHP и С++. Их также учат создавать приложения для смартфонов и сайты. Обучение ведется офлайн и онлайн synergyacademy.com/itshool2022. По итогам курса ребятам выдадут сертификаты.

Полученные навыки пригодятся участникам проекта не только на олимпиадах и хакатонах. Школьники получат возможность продолжить обучение в ряде российских вузов. «Синергия» готова зачислить их в колледж при Университете или на факультет «Программирование».

Проект «Код будущего» впервые запустило Минцифры в прошлом году. Тогда в нем участвовали 10 регионов. Организаторы полагают, что к 2030 году благодаря инициативе появятся 1,2 миллиона новых специалистов. Как отметил ректор «Синергии» Артем Васильев, такие проекты решают стратегические для России задачи.

«Подготовка квалифицированных кадров для ИТ-отрасли имеет огромное значение на фоне вызовов, стоящих перед российской экономикой. Необходимо проводить масштабную работу по импортозамещению иностранного софта и занимать рыночные ниши, освободившиеся после ухода из страны зарубежных ИТ-компаний. Я уверен, что начинающие айтишники, которые получат ценные знания и навыки на наших курсах, станут основой цифрового суверенитета России», — подчеркнул Артем Васильев.