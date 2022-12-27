И стар, и млад «Соцгороду» рад: в центральном клубе провели танцы и благотворительную елку

Фото: Соцгород

Эта предновогодняя неделя была наполнена добрыми делами и радостными событиями. Благодаря лидеру «Соцгорода», экс-депутату Госдумы Андрею Барышеву в Центральном клубе были организованы традиционные праздничные мероприятия: танцы на паркете и новогодняя благотворительная елка.

Фото: Соцгород

Довольны остались все: и взрослые, и дети. В прошлый четверг ветераны лихо отплясывали возле красавицы-елки под нестареющие хиты. А ребятишкам повезло еще больше, ведь они не только посмотрели замечательный спектакль «Снегурочка приглашает!», но и поводили хоровод у елки и приняли участие в развлекательной программе.

Ну и конечно, финальным аккордом праздника стали сладкие подарки от «Соцгорода». Их также получили дети из многодетных семей, к которым общественники вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой приехали на дом.

Фото: Соцгород

Все благотворительные акции «Соцгорода» финансировал председатель движения Андрей Барышев, который родился и вырос в Металлургическом районе и на протяжении 23 лет бескорыстно помогает людям, а его общественное движение работает под девизом «Пусть творить добро станет счастливым уделом нашей жизни!».