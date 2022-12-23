Бюджет Челябинска и области на следующий год составлен с дефицитом

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Почти одновременно депутатами приняты бюджеты Челябинска и области. Оба, как стало известно ещё на стадии обсуждения, свёрстаны с дефицитом, сообщает новостной телеграм-канал «Челябушка».

Городской просядет на 459,3 миллиона рублей при расходах в 46,5 миллиардов, у регионального недостача достигнет 71,8 миллиарда рублей с общими тратами в размере 294 миллиардов.

— При этом бюджет Челябинской области отдаст на решение социальных проблем 70% от совокупного объёма, а у южноуральской столицы те же обязательства обойдутся немногим больше — 80%. В этом направлении они пересекаются, — добавляют авторы канала. — Будет и одно явное отличие в виде расходов на поддержку мобилизованных из казны региона и отсутствию такой статьи в городской.

После оценки перспектив главных финансовых документов и в ЗСО, и в Гордуме выразили уверенность, что мы всё-таки продолжим жить на достойном уровне.