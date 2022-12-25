Город в Челябинской области получил 100 миллионов рублей на благоустройство

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Челябинская область «засветилась» в победителях конкурса федерального Минстроя на комфортную городскую среду. Как сообщает паблик «Челябушка», премию получил Троицк.

— К сожалению, только он один, хотя подавалось от региона пять заявок и другие малые муниципалитеты у нас достойны похвалы, но большинству всё-таки не помешало бы подтянуть упомянутую сферу, — пишут авторы паблика. — Мэр Александр Виноградов, комментируя удачу (а денежный приз за состязание — действительно лёгкий способ добычи финансирования), уточнил, что кругленькую сумму — 100 миллионов рублей — направят на проект набережной «Солнечный берег» в самом густонаселённом районе. То есть, возьмут пример с южноуральской столицы, задавшей модный тренд на благоустройство набережных. В общем, отличный предновогодний подарок Троицку, который развивается несмотря на вечные коммунальные проблемы и уголовные скандалы в отношении руководства, и плюс в копилку заслуг местным чиновникам за продвижение бренда города за пределами региона.