Уже больше 396 тысяч человек в Челябинской области заболели коронавирусом

Среди тех, у кого обнаружили коронавирус за последний день, только один школьник Фото: Валентина ВАГАНОВА

За последний день в Челябинской области зарегистрировали 75 новых случаев коронавируса — на три меньше, чем накануне.

По данным регионального министерства здравоохранения к 27 декабря лечиться от Covod-19 продолжают 1 099 южноуральцев. Один пациент за сутки умер от ковидной пневмонии.

За все время с начала пандемии коронавирус диагностировали уже у 396 016 жителей Челябинской области.

Сейчас в регионе в разгаре также эпидемия гриппа и других ОРВИ. Среди взрослых эпидемический порог превышен уже в 4,4 раза.

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