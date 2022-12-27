Цены вырастут: в КСП рассказали, смогут ли челябинцы защититься от ослабления рубля

Не у всех челябинцев получится защититься от скачков валютного курса Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Жителей Челябинской области, скорее всего, ждет рост цен на товары и услуги. Как объяснили в региональной Контрольно-счетной палате, это связано с удешевлением рубля.

— С начала месяца рубль в моменте успел ослабнуть на 18%, и такая волатильность не является нормой для рубля за такой небольшой промежуток времени. Со времен большого дефолта 1998 года экстренное ослабление за короткий промежуток времени случалось всего пять раз, — заметили специалисты КСП.

Основной причиной проблемы эксперты называют эмбарго и установлении потолка цен на российскую нефть. Факторов укрепления национальной валюты в ближайшее время специалисты не предвидят.

— Ослабление позже войдет в цену на товары в магазинах, что ускорит инфляцию и сократит покупательскую способность наших накоплений, — подытоживают в Контрольно-счетной палате.

Защититься от риска удорожания получится разве что у обеспеченных челябинцев. Им в КСП рекомендуют вложить часть средств в иностранные валюты. При этом покупать валюту советуют в кассе или обменном пункте, чтобы не сталкиваться с проблемой обналичивания и банковской комиссии за него.

— Если же вы не готовы просто держать валюту и хочется пустить деньги в дело, чтобы они приносили доход, рассмотрите для себя гонконгские доллары и акции китайских компаний, — советуют самым предприимчивым челябинцам аналитики.

Тем, кто не привык к азиатским валютам и ценным бумагам, предлагают заняться инвестициями в долларах и евро через иностранного брокера. Это поможет избежать ограничений Центробанка для неквалифицированных инвесторов и избавит от рисков, связанных с российским фондовым рынком.

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