В Челябинских трамваях запустили систему отслеживания безбилетников

Фото: миндортранс Челябинской области

В новых Челябинских трамваях установили систему автоматического подсчета безбилетников. Она объединяет информацию с валидаторов и датчиков на входах в вагоны.

Как рассказал КП-Челябинск замминистра транспорта Челябинский области Александр Егоров, система подсчитывает разницу между количеством вошедших в салон пассажиров и количеством купленных билетов.

Данные о количестве зайцев можно вывести на информационные экраны в вагонах. А еще все сведения попадают в мобильное приложение контролеров. Ревизоров станут отправлять в те трамваи где безбилетников больше всего.

Технологию подсчета пассажиров надеются использовать не только для поимки зайцев.

— Это нужно для дальнейшей модернизации и оптимизации сети, чтобы какие-то остановки, например, улучшить — объяснил Александр Егоров. — Видим, что много людей здесь заходят, значит нужно повесить табло прибытия, поставить павильон более широкий. Если мы видим, что загрузка транспорта на определенных участках сети небольшая, то мы можем изменять маршрут движения по другим улицам.

Напомним датчиками подсчета пассажиров оснащены три десятка купленных в этом году трамваев. Новые вагоны начали выводить на маршруты минувшим летом.

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