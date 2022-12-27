ЦКС сделал перерасчет потребителям услуги по обращению с ТКО

В общей сложности региональный оператор произвел корректировку начислений на сумму более 57 млн рублей. Перерасчет сделан по начислениям за 2017 и 2018 годы, в тот период региональный оператор вел деятельность только в Магнитогорском кластере, где реформа сферы обращения с ТКО и стартовала. Напомним, что в других муниципалитетах Челябинской области и регионах России изменения в сфере обращения с ТКО начались позже — с января 2019 года.

В период реализации пилотного проекта в Магнитогорском кластере многие вопросы еще не были урегулированы. У различных инстанций, ответственных за создание новой системы обращения с отходами, не было четкого понимания о зонах ответственности. Иногда получалось так, что в тот или иной поселок по графику прибывал мусоровоз и у людей была возможность складировать отходы в кузов машины, по разным причинам не все пользовались услугой. Кому-то был неудобен график прибытия мусоровоза, а кто-то требовал установки баков, которые тогда были далеко не везде. Отсутствие инфраструктуры для сбора ТКО было главной причиной низкой платежной дисциплины в 2017 и 2018 году

Все стало меняться с 2019 года, когда в населенных пунктах стали обустраивать контейнерные площадки. Это в рамках установленных законодательством полномочий начали делать органы местного самоуправления, что позволило оснащать сельские территории баками для сбора мусора. Видя перемены, люди стали оплачивать услугу по вывозу мусора. Однако у жителей южных районов остались вопросы по суммам, начисленным за вывоз мусора в 2017 и 2018 годах, когда перемены еще не были заметны. Учитывая запрос потребителей услуги, Центр коммунального сервиса начал кропотливую работу с местными администрациями, что позволило детально проанализировать ситуацию по каждому населенному пункту и сделать корректировку начислений.

*Корректировка начислений проведена в Агаповском, Варненском, Брединском, Чесменском, Карталинском, Кизильском, Нагайбакском и Верхнеуральском районах.

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