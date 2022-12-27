Межуниверситетский кампус в Челябинске начнут строить в 2023 году

Строители готовы начать до согласования документов. Фото: Юлия РЕУТОВА

Строительство межуниверситетского кампуса в Челябинске начнется в 2023 году. Возможно, даже раньше согласования всех документов. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил ректор ЮУрГУ Александр Вагнер.

Он отметил, что уже сформирована концепция, есть проект, определены инвесторы.

— У кампуса есть своя эксклюзивность. Мне даже самому захотелось снова вернуться в студенческие годы. Кампус интересен с точки зрения архитектуры, озеленения, творческой среды.

Сейчас ведутся изыскательские работы и согласование всех документов.

— Сейчас нам нужно думать, чем кампус наполнять. Есть понимание перечня лабораторий. Задача университета сейчас этот багаж накопить. Есть моменты, касающиеся инженерных решений, санитарных норм, соблюдения требований для конкретных лабораторий, — уточнил ректор.

Александр Вагнер отметил, что для строительства кампуса была передана федеральная земля.

Напомним, в начале октября минобрнауки Челябинской области подписало концессионное соглашение с ВТБ по строительству образовательного комплекса. Первая гостиница для студентов должна быть построена уже в 2024 году. Общая площадь застройки составит 114 квадратных метров. На федеральной земле возле ЧелГУ появятся гостиничный комплекс на 3400 мест, технопарк, коворкинг, многофункциональный комплекс и модульные конференц-залы. Финансирование уже заложено в областной бюджет 2023 года.

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