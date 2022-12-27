В Челябинске назвали районы, в которых больше всего нелегальных елочных базаров

Больше всего незаконных базаров - в Курчатовском районе

В Челябинске составили рейтинг городских районов по количеству нелегальных елочных базаров. Как сообщает ИА «Уральский меридиан», всего за неделю активисты обнаружили 66 торговых точек, где хвойные выставили с нарушениями.

На первом месте Курчатовский район, в котором елками и пихтами незаконно торговали в 16 местах. Не сильно отсеет Калининский район. В нем нашли 14 проблемных ярмарок. 12 продавцов-нарушителей обнаружили в Ленинском районе. В Советском районе развернули 8 нелегальных ярмарок, в Металлургическом — 6, а в Тракторозаводском и Центральном — по 5.

Активисты общественного движения «Эко-Standart» рассказали, что в большинстве случаев у торговцев-нелегалов нет разращения на предпринимательство или документов о происхождении деревьев.

Проблема не только в вырубке, но и в том, что нераспроданные хвойные после 31 декабря бросают на улицах. А поскольку продавцы-нелегалы нигде не регистрируются, отыскать их и заставить взяться за уборку практически невозможно.

Все данные о незаконных елочных ярмарках общественники отправили в полицию и мэрию Челябинска.

Напомним, в прошлом году ситуация с новогодними базарами была еще хуже: активисты нашли 104 площадки, где деревья продавали с нарушениями.

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