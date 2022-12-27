Разбор «Полета»: после Нового года в Челябинске начнут сносить бывший спорткомплекс радиозавода

Фото: sffu.nagradion.ru

На этой неделе спортсмены и любители проводят последние тренировки в СК «Полет». Несколько лет назад он был признан аварийным. Что построят на его месте и где будут заниматься ребята из спортшколы гандбола и других секций?

В строительной компании, занимающейся сносом объекта, рассказали, что на этом месте планируют возвести жилой комплекс с гостиничными апартаментами, и другой коммерческой инфраструктурой, включая спортивные объекты. Окончательный проект еще дорабатывается.

— С нового года комплекс официально закрывается, — сообщили в челябинском городском спортуправлении.

Демонтаж здания «Полета» начнется уже в январе 2023 года. Сейчас территорию, расположенную в районе Челябинского городского бора, для безопасности огораживают забором.

Воспитанники спортшкол перебазируются, в том числе, и на площадки нового спорткомплекса «Динамо».

«Полет» был построен в 1972 году как бассейн по типовому проекту и принадлежал одноименному радиозаводу. В 80-е к нему пристроили спортивный зал для гандбольной команды. Кстати, такие же спорткомплексы были построены в СССР почти в 50 городах.

В 2008-ом здание выкупили. А тремя годами ранее в бассейне обрушилась крыша – тогда комплекс официально находился на реконструкции. Позднее вместо бассейна на втором этаже построили еще один зал для игровых видов спорта.

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