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НовостиОбщество27 декабря 2022 8:01

К 80-летию в ЮУрГУ отремонтируют 80 аудиторий

Ректор Александр Вагнер сообщил, что в список не войдет его кабинет
Юлия РЕУТОВА
Юлия РЕУТОВА
На юбилей вуза студенты ЮУрГУ получат новые аудитории. Фото: пресс-служба университета.

На юбилей вуза студенты ЮУрГУ получат новые аудитории. Фото: пресс-служба университета.

Южно-Уральский госуниверситет готовится к 80-летию. Отмечаться солидная дата будет в 2023 году. Ректор вуза Александр Вагнер отметил, что по классификации этот юбилей не считается официальным, поэтому день рождения отметят не пышно. Но подготовка уже началась.

В вузе решили отремонтировать 80 аудиторий.

— Это будут помещения не для преподавателей, и точно не кабинет ректора, а аудитории, в которых занимаются студенты. Мы планируем, что они будут предназначаться для занятий с представителями предприятий и партнеров вуза, — уточнил Александр Вагнер.

Напомним, что сегодня ректор ЮУрГУ проводит итоговую пресс-конференцию. Также он рассказал журналистам, когда начнется строительство межуниверситетского кампуса и о новых специальностях в Военно-учебном центре.

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