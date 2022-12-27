За решеткой до весны: в СИЗО еще на два месяца оставили экс-директора «Челябоблинвестстроя»

Бывшего куратора строек обвиняют в махинациях при строительстве детского сада Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывший директор ОГКУ «Челябоблинвестстрой» Алексей Абаимов пробудет в СИЗО минимум до 28 февраля 2023 года. Такое решение принял Тракторозаводский районный суд Челябинска, сообщают в региональной прокуратуре.

Продлить срок содержания бывшего директора ОГКУ под стражей просили следователь и прокурор. Адвокат, наоборот, требовал смягчить своему подзащитному меру пресечения.

В заключении Алексея Абаимов провел уже четыре месяца. Его обвиняют в получении взятки и злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, экс-директор казенного учреждения принял 190 тыс. рублей от главы строительной фирмы «Флагман». За плату он помог бизнесмену сдать документы с ложными данными об объеме работ и использованных материалах. В итоге предпринимателю заплатили за строительство детского сада в Аше лишних 19 млн рублей из бюджета.

Алексея Абаимова вместе с экс-замминистра строительства Челябинской области Татьяной Антоновой также обвиняют в получении взяток при возведении центра по шорт-треку.

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