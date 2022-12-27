Эра, Черемуха, Спиридон: названы самые необычные и самые популярные детские имена в Челябинской области

«Да это же просто Космос», - подумали чьи-то родители Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Челябинской области в 2022 оду родились 30,5 тыс. детей. Об этом сообщили в Госкомитете региона по делам ЗАГС. Точная цифра еще изменится: до конца года осталось несколько дней.

За год на свет появилась всего одна тройня. Зато родилось 413 пар двойняшек.

Самыми популярными именами новорожденных девочек стали София, Ева и Мария. Сыновей южноуральцы чаще всего называли Артемами, Михаилами и Александрами.

В ЗАГС собрали и самые необычные имена, которые давали жители Челябинской области своим крохам в 2022 году. В регионе теперь живут младенцы Черемуха, Корней, Космос, Радость, Весна, Любава, Эра и Спиридон.

Напомним, в прошлом году в Челябинской области родились Янослава, Добрина, Рим и девочка с королевским именем Шарлотт-Есения-Этизабет.

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