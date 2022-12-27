Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
-10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 декабря 2022 9:55

Двух жителей Челябинской области оштрафовали за призывы к терроризму

Каждому придется заплатить по полмиллиона рублей
Елена КОЛЧИНА
Фото: УФСБ по Челябинской области

Фото: УФСБ по Челябинской области

Жителя Челябинска обязали выплатить 500 тыс. рублей за высказывания в интернете. Приговор ему вынес Центральный окружной военный суд. Мужчину признали виновным в публичных призывах к терроризму.

— В своих комментариях на персональной странице в одной из социальных сетей он призывал к осуществлению террористической деятельности, а также распространял в интернете информацию, оправдывающую террористическую деятельность Дхохара Дудаева, Шамиля Басаева, Доку Умарова, — рассказали в управлении ФСБ по Челябинской области.

Силовики задержали челябинцев в мае этого года.

Как уточнили в УФСБ, на 500 тыс. рублей за призывы к терроризму оштрафовали также жителя Магнитогорска, сторонника ультраправой идеологии.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru