Двух жителей Челябинской области оштрафовали за призывы к терроризму

Фото: УФСБ по Челябинской области

Жителя Челябинска обязали выплатить 500 тыс. рублей за высказывания в интернете. Приговор ему вынес Центральный окружной военный суд. Мужчину признали виновным в публичных призывах к терроризму.

— В своих комментариях на персональной странице в одной из социальных сетей он призывал к осуществлению террористической деятельности, а также распространял в интернете информацию, оправдывающую террористическую деятельность Дхохара Дудаева, Шамиля Басаева, Доку Умарова, — рассказали в управлении ФСБ по Челябинской области.

Силовики задержали челябинцев в мае этого года.

Как уточнили в УФСБ, на 500 тыс. рублей за призывы к терроризму оштрафовали также жителя Магнитогорска, сторонника ультраправой идеологии.

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