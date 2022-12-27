Экс-замминистра здравоохранения Челябинской области будут судить за махинации с омографами на 191 млн

Александр Кузнецов в суде. Фото: Ринат Ребров

В Челябинске закончили расследование и передают в суд уголовное дело Александра Кузнецова, бывшего заместителя регионального министра здравоохранения. Экс-чиновника обвиняют в злоупотреблении должностными полномочия.

— Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки и УФСБ России по Челябинской области, – рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

По версии следствия, Александр Кузнецов причастен к махинациям с покупкой компьютерных томографов на 191 млн рублей. В 2020 году он обеспечил сообщнице-предпринимательнице победу на торгах по закупке медицинского оборудования. В нарушение процедуры заключили четыре контракта. Вдобавок, томографы приобрели по завышенной цене. Из бюджета переплатили 82 млн рублей.

Во время следствия Александр Кузнецов заключил досудебное соглашение с прокурором. Благодаря этому бывшего замминистра будут судить отдельно от подельницы. Уголовное дело последней пока не дошло до суда.

Напомним, бывшего замминистра задержали в феврале этого года. До июня он находился в СИЗО, но после досудебного соглашения отправился под домашний арест.

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