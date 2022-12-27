В Челябинске задержали мужчину, который с ножом ограбил своего бывшего работадателя на 100 тысяч рублей

Украденные деньги должны были пойти на зарплаты сотрудникам Фото: Иван ВИСЛОВ

Полиция Челябинска по по горячим следам задержала подозреваемого, который с ножом украл из бухгалтерии бывшей работы 100 тысяч рублей, которые предназначались для зарплат. Об этом рассказали в пресс-службе МВД Челябинской области.

— Злоумышленник, скрывая свою внешность под одеждой и маской, зашел в офис и, угрожая бухгалтеру, 1988 года рождения, предметом похожим на нож, похитил 100 000 рублей. Деньги предназначались для расчета с сотрудниками организации. После чего связал женщине руки и, заперев ее с обратной стороны, скрылся, — объяснили в ведомстве.

Женщина смогла освободиться и сразу же сообщила директору о разбое. Прибывшие полицейские предположили, что подозреваемый бывший сотрудник организации. В тот же день он был задержан. Как оказалось, он уже был судим за схожие преступления.

Возбуждено уголовное дело по признакам разбоя. Сейчас подозреваемый находится в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее стало известно, что в Челябинске закончили расследование и передают в суд уголовное дело Александра Кузнецова, бывшего заместителя регионального министра здравоохранения. Экс-чиновника обвиняют в злоупотреблении должностными полномочия.

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