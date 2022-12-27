В Челябинске отключат два светофора на загруженных перекрестках

Один из светофоров отключат на десять часов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Челябинске на время отключат два светофора на загруженных перекрестках. Об этом рассказали в пресс-службе городского комитета дорожного хозяйства.

— Завтра, 28 декабря планируется отключение светофора на перекрестке Куйбышева — Красного Урала и на перекрестке проспекта Победы — Молодогвардейцев, — уточнили в комитете.

Светофор на Куйбышева-Красного Урала будет отключен 10 часов — с 8:00 до 18:00. Регулировщик на проспекте Победы выключат несколько позже — в 13:30 — а включат только по окончанию работ.

Ранее утром 27 декабря в Магнитогорске автомобиль насмерть сбил школьника. В после Новосеверный 9-летний мальчик пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходу.

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