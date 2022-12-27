Обвиняемого в неуплате налогов депутата из Челябинска отправили под домашний арест

Фото: кадр с видео УФСБ по Челябинской области

Депутата челябинской гордумы Олега Иванова, которого задержала ФСБ по обвинению в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, отправили под домашний арест. Об этом сообщает Центральный районный суд.

Иванов будет находиться дома под стражей два месяца — до 26 февраля. Напомним, что по версии следствия, Олег Иванов недоплатил государству более 500 млн рублей.

Ранее также в его компании «Альфастрой» проходили обыски с выемкой документов. При этом «Альфастрой» сейчас проходит через судебный процесс с региональным министерством строительства и инфраструктуры.

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