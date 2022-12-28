У челябинской домохозяйки украли 25 тысяч рублей через фальшивый сайт

Девушку попросили пополнить безопасный счет Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Домохозяйка из Аши стала жертвой мошенников пока пыталась продать санки. Как рассказали в пресс-службе МВД по Челябинской области, у девушки украли деньги с помощью фальшивого сайта.

— Незнакомка сообщила, что хочет приобрести санки для своего ребёнка. Но у нее самой нет возможности встретиться и передать деньги лично. Она настояла на сделке через сайт продаж и прислала ссылку на сайт-«двойник», где домохозяйка ввела данные своей банковской карты, — объяснили в ведомстве.

После этого женщина получила сообщение о необходимости пополнения счета на сумму сделки в 1500 рублей. В итоге, у неё были списаны 25 тысяч рублей. Теперь решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее стало известно, что Челябинске закончили расследование и передают в суд уголовное дело Александра Кузнецова, бывшего заместителя регионального министра здравоохранения. Экс-чиновника обвиняют в злоупотреблении должностными полномочия.

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