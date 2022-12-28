«Окно в Латинскую Америку»: челябинские разработчики презентовали свои дроны в Перу

Фото: пресс-служба компании «Курсир»

Резидент регионального оператора фонда «Сколково», челябинская компания «Курсир», создающая беспилотники для проверки радионавигационных систем аэропортов, нашла новых клиентов в Перу. Разработчик продемонстрировал мобильный радиоизмерительный комплекс.

— Большой интерес со стороны авиационных властей и аэронавигационного провайдера Перу — хороший знак для нашей компании, их сильно заинтересовало наше решение на БВС. Я уверен, что эта технология будет востребована зарубежом. Для нас это может стать окном в Латинскую Америку, — говорит генеральный директор компании Виталий Муниров.

Подобные беспилотные авиационные системы используют в аэропортах. Они способствуют повышению безопасности полетов и сокращению эксплуатационных издержек провайдеров услуг по аэронавигационному обслуживанию.

Ранее стало известно, что строительство межуниверситетского кампуса в Челябинске начнется в 2023 году. Возможно, даже раньше согласования всех документов. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил ректор ЮУрГУ Александр Вагнер.

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