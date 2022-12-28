Челябинец угнал маршрутку и катался на ней по городу

Хорошо починили: сотрудник автосервиса «протестировал» отремонтированную маршрутку. Фото: ГУ МВД по Челябинской области

Житель Челябинска угнал маршрутный ПАЗ, чтобы поколесить по ночному городу.

Автобус №92 сдали на ремонт в автосервис в Металлургическом районе. Из сервиса маршрутка пропала. В пятом часу утра ее нашли инспекторы ГИБДД на северо-западе. За рулем сидел неоднократно судимый 35-летний мужчина. Его задержали.

При разбирательстве выяснилось, что угонщик — работник автосервиса. Он не собирался воровать автобус насовсем, а просто решил покататься на отремонтированном пазике. Как уточнили в региональном ГУ МВД, в отношении мужчины возбудили уголовное дело о неправомерном завладении автомобилем без цели хищения.

Ранее в Челябинской области поймали пьяного 16-летнего угонщика. Чтобы остановить юного лихача, пришлось забаррикадировать дорогу грузовиками.

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