В Челябинской области поезд насмерть сбил женщину

Фото: Центральное МСУ на транспорте СК

В Челябинской области женщина попала под поезд. Это случилось на станции Чернявская в селе Канашево.

Женщина шла вдоль рельсов. Машинист заметил ее, затормозил и принялся подавать громкий гудок. Но на гудок женщина не среагировала, а поезд остановиться не успел. Полученные пострадавшей травмы оказались смертельными.

Проверку поле инцидента начали в Центральным межрегиональным следственном управлении на транспорте Следственного комитета.

Ранее в Челябинской области рельсовый автобус «Орлан» насмерть сбил мужчину.

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