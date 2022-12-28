В Челябинской области поезд насмерть сбил женщину

Фото: Центральное МСУ на транспорте СК
В Челябинской области женщина попала под поезд. Это случилось на станции Чернявская в селе Канашево.
Женщина шла вдоль рельсов. Машинист заметил ее, затормозил и принялся подавать громкий гудок. Но на гудок женщина не среагировала, а поезд остановиться не успел. Полученные пострадавшей травмы оказались смертельными.
Проверку поле инцидента начали в Центральным межрегиональным следственном управлении на транспорте Следственного комитета.
Ранее в Челябинской области рельсовый автобус «Орлан» насмерть сбил мужчину.
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