Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
-19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗдоровье28 декабря 2022 4:33

В Челябинской области 72 человека за день заболели коронавирусом

Среди них двое школьников
Елена КОЛЧИНА
Больше 396 тыс. южноуральцев заболели Covid-19

Больше 396 тыс. южноуральцев заболели Covid-19

Фото: Валентина ВАГАНОВА

За последний день в Челябинской области зарегистрировали 72 новых случая Covid-19 – на три меньше, чем накануне. Среди новых инфицированных двое школьников.

По данным регионального министерства здравоохранения к 28 декабря, лечиться от коронавируса продолжают 1 065 южноуральцев. За сутки один пациент умер от ковидной пневмонии.

За все время с начала пандемии коронавирус диагностировали уже у 396 088 жителей Челябинской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru