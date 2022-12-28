В Челябинской области 72 человека за день заболели коронавирусом

Больше 396 тыс. южноуральцев заболели Covid-19 Фото: Валентина ВАГАНОВА

За последний день в Челябинской области зарегистрировали 72 новых случая Covid-19 – на три меньше, чем накануне. Среди новых инфицированных двое школьников.

По данным регионального министерства здравоохранения к 28 декабря, лечиться от коронавируса продолжают 1 065 южноуральцев. За сутки один пациент умер от ковидной пневмонии.

За все время с начала пандемии коронавирус диагностировали уже у 396 088 жителей Челябинской области.

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