Сегодня в ледовом городке откроется дом Деда Мороза

Скриншот: 1obl.tv

Чтобы пообщаться с Дедом Морозом, не нужно мчаться на край света: он ближе, чем вы думаете. Сегодня, 28 декабря, в 18:00, в ледовом городке на площади Революции состоится открытие дома Деда Мороза от телеканала ОТВ.

Для детей и взрослых зимний волшебник приготовил сладкие угощения. Чтобы получить презент, расскажите стихотворение, спойте песню или исполните танец! Чтобы дополнить сказочную атмосферу для своего ребёнка, родители могут приобрести и передать Дедушке Морозу новогодний подарок.

Дед Мороз и Снегурочка будут ждать гостей в резиденции бирюзового цвета, украшенной гирляндами из еловых ветвей и праздничной иллюминацией. А рядом будет подготовлена новогодняя фотозона со снеговиком и волшебными санями. Вход для всех посетителей свободный, в порядке очереди!

Режим работы Дома Деда Мороза ОТВ на площади Революции:

• 28 декабря (открытие) — с 18:00 до 21:30;

• 29 и 30 декабря— с 17:00 до 20:00;

• 31 декабря — с 12:00 до 16:00;

• 1–8 января — с 12:00 до 18:00;

• 9 и 10 января — с 17:00 до 20:00;

• 14 и 15 января — с 12:00 до 18:00;

• 21 и 22 января — с 12:00 до 18:00;

• 28 и 29 января — с 12:00 до 18:00.