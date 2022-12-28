В Магнитогорске поставят светофор на переходе, где под колесами погиб ребенок

Место смертельного ДТП. Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области.

В Магнитогорске решили установить светофор на месте ДТП, в котором погиб школьник. Иномарка сбила 9-летнего мальчика на пешеходном переходе рядом с остановкой общественного транспорта.

Трагедия вызвала бурю негодования в соцсетях: жители поселка Новосеверный рассказали, что уже не один год добиваются установки светофора на переходе. В утренний час пик автомобильный поток там очень интенсивный, пешеходам с риском приходится проскакивать между машинами.

В администрации Магнитогорска заявили, что нерегулируемый переход в поселке соответствует всем нормативным требованиям. Но после гибели ребенка участок все же решили оснастить светофором.

— В связи со случившимся, администрацией города совместно с ГИБДД Магнитогорска разрабатываются мероприятия по дополнительным мерам по обеспечению безопасности дорожного движения по данному адресу, — сообщили в мэрии. — Принято решение об установке светофорного объекта с кнопкой вызова.

Напомним, 29-летний водитель Langfeng сбил 9-летнего мальчика в Магнитогорске около 8:00 27 декабря. Ребенок умер на месте аварии от полученных травм.

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