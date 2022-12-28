Южноуральцы путешествовали, занимались спортом и надеялись на удачу в 2022 году

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МТС на основе обезличенных данных Big Data и экосистемных сервисов проанализировала, как южноуральцы работали и отдыхали, что покупали и как менялись в 2022 году.

Один из главных трендов года — забота о себе. В 2022 жители Челябинской области чаще ходили на массаж и занимались спортом. По данным МТС Банка, количество транзакций в массажных салонах и SPA выросло на 28%, в фитнес-клубах — на 15%, в центрах активного отдыха — на 11%. Также в этом году южноуральцы стали сильнее надеяться на удачу: на 63% чаще покупать лотерейные билеты и тратить на них на 67% больше.

В 2022 жители региона еще больше полюбили смотреть сериалы и кино в онлайн-кинотеатрах. Количество покупок увеличилось на 32%, а суммарные расходы на кино выросли на четверть. Южноуральцы отдавали предпочтение зарубежным сериалам, в то время как жители страны чаще выбирали легкие комедии и семейные кинокартины.

Жители Челябинской области стали больше внимания уделять образованию: количество пользователей на образовательных платформах выросло на 21%. Онлайн-курсы покупали в 2,9 раз чаще, а расходы на них выросли в 3,4 раза.

В этом году появились вещи, на которых южноуральцы решили сэкономить. Например, количество покупок в магазинах одежды сократилось на 25%, а обуви – на 16%. Также жители Челябинской области стали в 2,3 раза реже покупать компьютерные и мобильные игры.

Онлайн-шопинг в который раз взял верх над офлайн: количество онлайн-платежей на Южном Урале в 2022 году выросло на 24%, покупки на маркетплейсах совершали в пять раз чаще и тратили на них почти в семь раз больше. При этом остались категории, где преобладали офлайн платежи – супермаркеты, рестораны и станции техобслуживания.

В этом году жители Челябинской области отдыхали чаще – количество покупок в турагентствах выросло на 64%. Большую популярность завоевали и самостоятельные путешествия – южноуральцы покупали авиабилеты на 7% чаще, спрос вырос и на ж/д билеты – на 19%.

В 2022 году южноуральцы стали чаще заниматься благотворительностью. Количество переводов в благотворительные фонды выросло на 72% по сравнению с 2021 годом.