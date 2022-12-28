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НовостиОбщество28 декабря 2022 9:40

В Челябинске новорожденных одели в новогодние вязаные наряды

Теплую одежду для родившихся прежде срока малышей сделали вязальщицы из благотворительного клуба
Елена КОЛЧИНА
Фото: ЮУГМУ

Фото: ЮУГМУ

Новорожденным в Челябинске к наступающему Новому году подарили теплые кофточки, носочки и одеяльца. Одежки веселых расцветок достались малышам, которые появились на свет раньше срока и сразу после рождения очутились в реанимации. Согреть детей и порадовать их мам решили рукодельницы из благотворительного клуба «28 петель».

Фото: ЮУГМУ

Фото: ЮУГМУ

Врачи одобрили инициативу волонтеров.

Фото: ЮУГМУ

Фото: ЮУГМУ

— Шерстяная одежда не только согревает деток, но и оказывает терапевтическое действие, — рассказала завотделением реанимации новорожденных в клинике ЮУГМУ Оксана Альмухаметова. — Она дает малышам свободу движения, не сковывает ручки и ножки, что очень важно для их восстановления и развития.

Одежда и вязаные игрушки достались не только маленьким пациентам клиники ЮУГМУ. Рукодельницы привезли подарки крохам в городскую клиническую больницу №1, областную клиническую больницу №2 и областную детскую клиническую больницу.

Фото: ЮУГМУ

Фото: ЮУГМУ

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