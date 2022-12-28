В Челябинской области мобилизованного арестовали за убийство офицера в поезде

Офицер умер от побоев в воинском эшелоне Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Магнитогорске мобилизованного арестовали по подозрению в смертельных побоях, нанесенных старшему по званию. Как сообщают в Магнитогорском гарнизонном суде, под стражей мужчина пробудет два месяца.

По данным следствия, старший сержант и капитан, также призванный по мобилизации, поздним вечером 23 декабря встретились в штабном вагоне воинского эшелона на станции Мисяш. Старший сержант был пьян и избил капитана. Тот скончался на месте от полученных травм.

Теперь мобилизованному обвиняют в насильственных действиях в отношении начальника. Ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 15 лет.

Ранее в Челябинске к 5 годам заключения приговорили контрактника, покинувшего место службы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru