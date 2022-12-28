В челябинском аэропорту почти на 4 часа задержали самолет до Санкт-Петербурга

Собиравшимся в Северную столицу челябинцам пришлось томиться в ожидании Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске утром 27 декабря задержали авиарейс до Санкт-Петербурга. Самолет авиакомпании «Россия» должен был вылететь в 6:15, но отправился в путь почти на 4 часа позже – в 10:00.

В челябинском аэропорту пояснили, что причина задержки техническая, но подробности уточнить не смогли.

Ранее самолетам пришлось задержаться в Челябинске и-за погодных условий: воздушные суда обрабатывали от обледенения. Температура воздуха в районе челябинского аэропорта сегодня опускалась до -18 градусов.

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