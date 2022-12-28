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НовостиОбщество28 декабря 2022 11:11

Новорожденных в Челябинской области с 2023 года начнут проверять на спинально-мышечную атрофию

В Челябинской области новорожденных будут проверять на 36 групп заболеваний
Елена КОЛЧИНА
Медики надеются как можно раньше обнаружить наследственные проблемы со здоровьем

Медики надеются как можно раньше обнаружить наследственные проблемы со здоровьем

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Челябинской области с 2023 года начнет действовать программа расширенного неонатального скрининга. Сейчас новорожденных проверяют на пять групп наследственных болезней. Список тестов существенно расширится, и у малышей будут искать заболевания сразу 36 групп.

— В новый скрининг будут включены наследственные болезни обмена, первичные иммунодефицитные состояния и спинально-мышечная атрофия, — рассказали в региональном министерстве здравоохранения.

Обрабатывать анализы собираются в межрегиональных центрах. Сейчас для них закупают необходимое оборудование. Ближайшие к Челябинску центр, который займется поиском болезней, находится в Екатеринбурге.

Напомним, в Челябинске волонтеры сделали подарки к Новому году самым маленьким пациентам больниц — родившемся раньше срока младенцам. Крохам подарили мягкие игрушки и теплую одежду с яркими узорами.

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