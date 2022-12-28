Новорожденных в Челябинской области с 2023 года начнут проверять на спинально-мышечную атрофию

Медики надеются как можно раньше обнаружить наследственные проблемы со здоровьем Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Челябинской области с 2023 года начнет действовать программа расширенного неонатального скрининга. Сейчас новорожденных проверяют на пять групп наследственных болезней. Список тестов существенно расширится, и у малышей будут искать заболевания сразу 36 групп.

— В новый скрининг будут включены наследственные болезни обмена, первичные иммунодефицитные состояния и спинально-мышечная атрофия, — рассказали в региональном министерстве здравоохранения.

Обрабатывать анализы собираются в межрегиональных центрах. Сейчас для них закупают необходимое оборудование. Ближайшие к Челябинску центр, который займется поиском болезней, находится в Екатеринбурге.

Напомним, в Челябинске волонтеры сделали подарки к Новому году самым маленьким пациентам больниц — родившемся раньше срока младенцам. Крохам подарили мягкие игрушки и теплую одежду с яркими узорами.

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