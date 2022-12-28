Пассажирам поездов «Орлана» и «Ласточки» проведут экскурсии в новогодние праздники

Фото: Эдуард ФАДЮШИН

В Челябинской области для пассажиров поездов «Орлана» и «Ласточки» проведут бесплатные экскурсии в новогодние праздники. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан».

Совместный проект Свердловской пригородной компании и Центра проектного развития туризма Челябинска стартует 3 января. Для посещения экскурсий пассажиры «Орлана» и «Ласточки» должны будут предъявить билет на актуальную дату.

Экскурсия по историческому центру Кыштыма начинается 3 января в 11:00 часов. Участники встречаются возле входа в торговый дом «Демидовский» (ул. Карла Маркса, 4). Туристы, которые захотят прогуляться по городу самостоятельно в период с 3 по 5 января, смогут получить памятные подарки. Для этого нужно сфотографировать на фоне достопримечательностей города и дойти до Центра развития туризма Кыштыма.

На поезде «Орлан» со 2 по 4 января можно будет доехать до Верхнего Уфалея и воспользоваться услугами спортивного комплекса «Метелица» со скидкой в 30%. Туристы смогут полюбоваться горными пейзажами и покататься на лыжах, сноуборде и ватрушках.

А уже 5 января поезд «Ласточка» довезет пассажиров до Троицка, где их будет ждать большая экскурсионная программа. В девять часов состоится бесплатная экскурсия по местному краеведческому музею, после которой начинается прогулка с экскурсоводом по исторической части города.

Для пассажиров поезда «Ласточка» 7 января пройдет часовая экскурсия по Магнитогорску. Участники встречаются у главного входа на железнодорожный вокзал. Гостей города ждет прогулка от проспекта Ленина до Немецкого квартала и памятника «Первая палатка».

7 января состоится часовая экскурсия по Магнитогорску для пассажиров «Ласточки». Гости города прогуляются по проспекту Ленина до Немецкого квартала и памятника «Первая палатка». Место встречи туристов проекта – у главного входа на железнодорожный вокзал.

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