В Челябинской области осудили мать, чей младенец уткнулся носом в матрас и задохнулся

Младенец задохнулся, лежа в кровати на животе
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Сосновский районный суд вынес приговор 23-летней жительнице поселка Полетаево, чей младенец задохнулся в кровати. Ее признали виновной в причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщили в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.
— Свою вину женщина признала в полном объеме. Судом ей назначено наказание в виде 5 месяцев ограничения свободы, — рассказали в пресс-службе.
Инцидент произошел 9 октября в поселке Полетаево. Мать укладывала своего двухмесячного сына спать и положила его на живот. В итоге ребенок задохнулся, уткнувшись носом в матрас. Известно, что врачи предупреждали девушку о том, что ребенка не следует класть на мягкие поверхности лицом вниз и оставлять без присмотра.
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