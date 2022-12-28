В Челябинске отменят более 300 междугородных автобусов в новогодние праздники

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Челябинской области во время новогодних празднований отменят большинство междугородних автобусных рейсов. Об этом в среду, 28 декабря, сообщили в региональном Миндортрансе.

Часть автобусных рейсов не будет курсировать с 31 декабря по 2 января. В этот период отменят несколько маршрутов из Челябинска в Екатеринбург, Тюмень, Магнитогорск, Златоуст, Миасс, Кыштым, Троицк и другие города.

С полным расписанием и маршрутами отмененных автобусов можно ознакомиться на сайте челябинского автовокзала. Также информацию можно получить по телефону справочной +7-351-778-62-42.

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