В Челябинске отменят более 300 междугородных автобусов в новогодние праздники

Фото: Мария ЛЕНЦ
В Челябинской области во время новогодних празднований отменят большинство междугородних автобусных рейсов. Об этом в среду, 28 декабря, сообщили в региональном Миндортрансе.
Часть автобусных рейсов не будет курсировать с 31 декабря по 2 января. В этот период отменят несколько маршрутов из Челябинска в Екатеринбург, Тюмень, Магнитогорск, Златоуст, Миасс, Кыштым, Троицк и другие города.
С полным расписанием и маршрутами отмененных автобусов можно ознакомиться на сайте челябинского автовокзала. Также информацию можно получить по телефону справочной +7-351-778-62-42.
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