Почти все оборонные заводы в Челябинской области перешли на работу в три смены

Развитие оборонно-промышленного комплекса повлияло на уровень безработицы в регионе Фото: Антон ФОКИН

В Челябинской области все предприятия оборонно-промышленного комплекса сейчас загружены по максимуму. Многие из них были вынуждены перейти на работу в три смены. Об этом в интервью ТАСС заявил губернатор региона Алексей Текслер.

— Это не слухи, так и есть. Все предприятия загружены работой, и почти все они работают в три смены, — подчеркнул Алексей Текслер.

Глава региона также отметил, что сейчас в Челябинской области наблюдается самый низкий уровень безработицы. Этому частично поспособствовало развитие оборонно-промышленного комплекса.

Кроме того, губернатор рассказал, что ситуация в промышленном секторе региона тоже стабильная. Однако изначально немного проседала обработка металлургии. Сейчас объемы производства нормализовались.

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