Столовая челябинского храма устроила специальный обед для нуждающихся

Фото: hornews.com

Иоанновская столовая, расположенная в челябинском храме Иоанна Война, провела предновогодний благотворительный обед для нуждающихся челябинцев. Об этом в храме рассказали изданию hornews.com.

Пообедать пришли одинокие пожилые люди, а также бездомные и малоимущие. В этом году были как новички, так и те, кто уже не в первый раз приходит за обедом в заведение.

Фото: hornews.com

Кроме еды, в столовой предлагают и духовную пищу. Каждый обед начинается с бесед с настоятелем храма отцом Павлом Курбатовым.

Фото: hornews.com

— Когда я попала в столовую, мне посчастливилось стать участницей беседы с батюшкой, и в дальнейшем я не пропустила ни одну. После этих встреч у меня открывается второе дыхание, становится легче. Я узнаю много нового, несмотря на свой возраст, — говорит изданию 70-летняя Нина Васильевна.

Также нуждающимся помогают и психологически. На обедах также работает психолог, кандидат педагогических наук Алевтина Рендикова, которая помогает решать трудности в отношениях с близкими и самими собой.

Ранее стало известно, что в Челябинской области для пассажиров поездов «Орлана» и «Ласточки» проведут бесплатные экскурсии в новогодние праздники. Совместный проект Свердловской пригородной компании и Центра проектного развития туризма Челябинска стартует 3 января.

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