В Челябинске на 10 часов отключат светофор на загруженной улице

Водителей просят планировать свой маршрут Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Челябинске на 10 часов отключат светофор на улице Братьев Кашириных. Об этом рассказали в городском комитете дорожного хозяйства.

— 29 декабря с 8 до 18 часов планируется отключение светофора на перекрестке улицы Братьев Кашириных и улицы Чайковского, — уточнили в комитете.

В комитете просят учитывать отключение регулировщика, планируя свой маршрут.

Ранее в центре Челябинска напротив торгового центра «Урал» произошло ДТП с участием внедорожника. Автомобили столкнулись на повороте.

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