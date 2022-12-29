В Челябинске на 10 часов отключат светофор на загруженной улице

Водителей просят планировать свой маршрут
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Челябинске на 10 часов отключат светофор на улице Братьев Кашириных. Об этом рассказали в городском комитете дорожного хозяйства.
— 29 декабря с 8 до 18 часов планируется отключение светофора на перекрестке улицы Братьев Кашириных и улицы Чайковского, — уточнили в комитете.
В комитете просят учитывать отключение регулировщика, планируя свой маршрут.
Ранее в центре Челябинска напротив торгового центра «Урал» произошло ДТП с участием внедорожника. Автомобили столкнулись на повороте.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru