Процедуру банкротства компании семьи экс-губернатора Дубровского продлили до лета

Компания Дубровских подала на банкротство еще в 2020 году Фото: Михаил ФРОЛОВ

Арбитражный суд Челябинской области принял решение продлить процедуру банкротства семейной компании экс-губернатора Бориса Дубровского ПО «Монтажник». Решение об этом появилось в картотеке дел.

— Продлить срок конкурсного производства, открытого в отношении ПО «Монтажник», г. Магнитогорск, Челябинской области до 10 июля 2023 года. Полномочия конкурсного управляющего Соломки Елены Андреевны действительны до даты завершения конкурсного производства, — указано в документе.

ПО «Монтажник», которая занималась строительством конгресс-холла на набережной реки Миасс к саммитам ШОС и БРИКС, начала банкротство еще в 2020 году. Долги компании оциниваются в 1,5 миллиарда рублей.

Ранее в Челябинской области крупных поставщиков лекарств заподозрили в картельном сговоре. Речь идет о компаниях «Рифарм М», «Фармсклад», «Портер» и «А-Фарм». Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФАС.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru