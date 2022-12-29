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НовостиОбщество29 декабря 2022 2:44

Процедуру банкротства компании семьи экс-губернатора Дубровского продлили до лета

Компания строила конгресс-холл на набережной Миасса
Андрей МОСКВИЧЕВ
Компания Дубровских подала на банкротство еще в 2020 году

Компания Дубровских подала на банкротство еще в 2020 году

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Арбитражный суд Челябинской области принял решение продлить процедуру банкротства семейной компании экс-губернатора Бориса Дубровского ПО «Монтажник». Решение об этом появилось в картотеке дел.

— Продлить срок конкурсного производства, открытого в отношении ПО «Монтажник», г. Магнитогорск, Челябинской области до 10 июля 2023 года. Полномочия конкурсного управляющего Соломки Елены Андреевны действительны до даты завершения конкурсного производства, — указано в документе.

ПО «Монтажник», которая занималась строительством конгресс-холла на набережной реки Миасс к саммитам ШОС и БРИКС, начала банкротство еще в 2020 году. Долги компании оциниваются в 1,5 миллиарда рублей.

Ранее в Челябинской области крупных поставщиков лекарств заподозрили в картельном сговоре. Речь идет о компаниях «Рифарм М», «Фармсклад», «Портер» и «А-Фарм». Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФАС.

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