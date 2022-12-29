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НовостиПроисшествия29 декабря 2022 3:26

В Челябинской области водитель сбил пенсионера и сбежал

Пострадавший умер в больнице вскоре после аварии
Елена КОЛЧИНА
Фото: УГИБДД по Челябинской области

Фото: УГИБДД по Челябинской области

В Челябинской области 63-летний мужчина попал под колеса. Сбивший его водитель скрылся с места аварии.

ДТП случилось в поселке Магнитка Кусинского района поздним вечером 27 декабря. Пенсионер шел через улицу в неположенном месте, но все же в зоне видимости пешеходного перехода. На мужчину наехал ВАЗ-2108.

Бросив получившего тяжелые травмы пешехода, водитель уехал с места аварии. Пенсионера увезли в больницу, но вскоре он умер на руках у врачей.

— В течение 7 часов сотрудниками Госавтоинспекции установлен и разыскан водитель, совершивший наезд на пешехода, — рассказали в региональном управлении ГИБДД.

В отношении автомобилиста собираются возбудить уголовное дело о нарушении правил движения, по неосторожности повлекшем смерть человека.

Напомним, накануне в центре Челябинска разбились две машины.

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