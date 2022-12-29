Жителя Копейска будут судить за то, что он притворялся снимающей порчу старушкой

Аферист старательно шифровался, но ео все равно нашли Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Житель Копейска решил заработать, притворившись старушкой со сверхъестественными способностями. Теперь он может попасть за решетку на пять лет.

Копейчанин создал в соцсети страницу от имени пожилой женщины, готовой своими молитвами помочь в решении любых жизненных проблем. Для общения с клиентами мужчина использовал меняющую голос программу, она позволяла ему звучать как женщина преклонного возраста.

На обещания «святой старушки» купилась жительница Салехарда. Она позвонила мошеннику, а тот заявил, что все проблемы женщины — из-за порчи.

Порчу копейчанин согласился снять всего за 2 тыс. рублей. Но чтобы магический ритуал сработал, жительница Салехарда должна была доказать свою доброту и бескорыстность. Для этого аферист убедил ее несколько раз перевести деньги, причем суммы все возрастали. После завершения обряда он обещал все «доказательства доброты» вернуть.

Получив от женщины 192 тыс. рублей, «бабушка» перестала выходить на связь. Жительнице Салехарда снова пришлось обращаться за помощью — на этот раз не к ясновидящим, а к полицейским.

— Несмотря на принятые мошенником меры конспирации, использование банковских карт и сим-карт, оформленных на подставных лиц, сотрудниками полиции личность преступника установлена, собраны доказательства его виновности, — рассказали в прокуратуре Ямало-Ненецкого АО.

Копейчанина будут судить за мошенничество с причинением значительного ущерба. Мужчине грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

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