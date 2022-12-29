«Символизирует мир и дружбу»: в Челябинск привезли Вифлеемский огонь

Фото: Челябинская митрополия

В Челябинск доставили Вифлеемский огонь. Поздним вечером 27 декабря лампаду с ним привезли в храм мученика Иоанна Воина.

Как сообщили в Челябинской епархии, лампаду привез священник Дионисий Кадомцев. За огнем он ездил не непосредственно в Вифлеем, а в соседний Екатеринбург. — Этот огонь был зажжен в Вифлееме. Оттуда во все уголки мира его по традиции разносят скаутские отряды. Так и в Россию частица Вифлеемского огня была доставлена в Москву на Крутицкое подворье, а затем и в Екатеринбург, где в Храме-Памятнике на Крови мы его уже и получили, — объяснил отец Дионисий. — Вифлеемский огонь символизирует мир и дружбу.

Православные скауты из Челябинска поучаствовали в международной акции. Фото: Челябинская митрополия

С 1986 года огонь зажигают в храме Рождества Христова в Вифлееме. А потом по эстафете участники предрождественской социальной акции доставляют его в специальных лампах в города Европы, приносят в дома престарелых, приюты и детские дома.

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