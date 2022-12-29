В Челябинске маршрут автобуса №45 продлят до микрорайона ЧВВАКУШ

На маршруте будут работать большие автобусы
Фото: Андрей АБРАМОВ
В Челябинске с 1 января продлят маршрут автобуса №45 на семь остановок. Сейчас конечная остановка маршрута – «Автобусный парк». Но с нового года автобусы начнут доезжать до микрорайона ЧВВАКУШ.
Маршрут станет проходить по улицам Березовой, Шагольской, профессора Благих, Молодогвардейцев, Комсомольскому и Свердловскому проспектам, проспекту Победы, далее автобус свернет на улицу Бажова, Бродокалмакский тракт и дорогу непосредственно к аэропорту.
Схема: ОГКУ "Организатор перевозок"
— Маршрут будут обслуживать семь автобусов большого класса с интервалом движения 30 минут, — сообщили в ОКУ «Организатор перевозок Челябинской области».
В первый рейс от ЧВВАКУШа машины станут отправляться в 5:15, а от аэропорта — в 6:15. Последний рейс от ЧВВАКУШа стартует в 22:30, а от аэропорта — в 0:20.
После изменения маршрута сохранят дополнительные ночные рейсы. Автобус №45 каждую ночь будет забирать пассажиров от аэропорта в 4:50 и от ЧВВАКУша в 3:10.
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