В Челябинске маршрут автобуса №45 продлят до микрорайона ЧВВАКУШ

На маршруте будут работать большие автобусы Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске с 1 января продлят маршрут автобуса №45 на семь остановок. Сейчас конечная остановка маршрута – «Автобусный парк». Но с нового года автобусы начнут доезжать до микрорайона ЧВВАКУШ.

Маршрут станет проходить по улицам Березовой, Шагольской, профессора Благих, Молодогвардейцев, Комсомольскому и Свердловскому проспектам, проспекту Победы, далее автобус свернет на улицу Бажова, Бродокалмакский тракт и дорогу непосредственно к аэропорту.

Схема: ОГКУ "Организатор перевозок"

— Маршрут будут обслуживать семь автобусов большого класса с интервалом движения 30 минут, — сообщили в ОКУ «Организатор перевозок Челябинской области».

В первый рейс от ЧВВАКУШа машины станут отправляться в 5:15, а от аэропорта — в 6:15. Последний рейс от ЧВВАКУШа стартует в 22:30, а от аэропорта — в 0:20.

После изменения маршрута сохранят дополнительные ночные рейсы. Автобус №45 каждую ночь будет забирать пассажиров от аэропорта в 4:50 и от ЧВВАКУша в 3:10.

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