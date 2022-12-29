С января изменится маршрут автобуса №130, соединяющий аэропорт и поселки под Челябинском

Транспорт станет доступней для жителей поселков Нагорный и Сагаусты Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 1 января изменится маршрут автобуса №130 «Аэропорт-Солнечный». Курсирующий по Сосновскому району автобус станет заезжать в поселки Нагорный и Сагаусты.

— Автобус будет ходить каждые 22-33 минуты, — пообещали в ОКУ «Организатор перевозок».

Схема: ОКУ "Организатор перевозок Челябинской области"

В первый рейс из Солнечного машины станут отправляться в 5:45, а от аэропорта — в 6:18. Последний рейс автобуса №130 из Солнечного будет стартовать в 20:25, а из аэропорта в 21:05.

Напомним, с нового года изменится также маршрут автобуса №45. Сейчас он соединяет челябинский аэропорт с северо-западом, а с 1 января начнет доезжать до микрорайона ЧВВАКУШ.

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