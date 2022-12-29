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НовостиЗвезды29 декабря 2022 8:46

Чтобы не «душить» российские фильмы: челябинские кинотеатры почти на месяц перенесли премьеру нового «Аватара»

Голливудская новинка «Аватар 2: Путь воды» выйдет на экраны кинотеатров Челябинска 12 января 2023 года
Ильдар САУДАБАЕВ
Киносети Челябинска таким образом решили не отбирать зрителя у отечественных фильмов

Киносети Челябинска таким образом решили не отбирать зрителя у отечественных фильмов

Фото: Валентина ВАГАНОВА

Показ американского «Аватар 2: Путь воды» в кинотеатрах Челябинска стартует 12 января 2023 года. Это почти на месяц позже мировой премьеры. Она состоялась 16 декабря. Таким образом городские киносети присоединились к «джентльменскому соглашению» федеральных кинопрокатчиков.

Они договорились поддержать отечественного производителя. В прокате будет много российских фильмов. И чтобы их не «душить», было решено сместить выход на экраны голливудской ленты. Об этом рассказал «ФедералПресс» управляющий кинотеатром «Знамя» Артем Созыкин.

Посещаемость кинотеатров в праздничные дни ожидается неплохая, говорит Созыкин. И «Аватар 2» мог бы ее увеличить еще. Однако аншлага на фильм предприниматели не ждут.

– Никакой сверхпосещаемости не будет. Как и на фильмы «Черная пантера: Ваканда навеки» или «Черный Адам». Официально массово рекламировать «Аватар 2: Путь воды» нельзя», – объяснил управляющий.

Да и цена билета сопоставима со средней – 240-350 рублей по Челябинску. Притом фильм «съедает» два сеанса. Его длительность почти 3,5 часа. Поэтому прокатчикам будет невыгодно ставить премьеру на самое популярное время.

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