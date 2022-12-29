В канун Нового года мусоровозы столкнулись с помехой на пути: кто мешает обслужить контейнерные площадки

Фото: ЦКС

Накануне зимних праздников Центр коммунального сервиса обращается к владельцам авто. Региональный оператор просит южноуральцев не парковать машины возле контейнерных площадок и в узких дворовых проездах.

Памятки о том, к каким последствиям может привести оставленный у мусорных баков автомобиль, распространили сотрудники компаний-перевозчиков твердых коммунальных отходов (ТКО). Водители мусоровозов оставили их на лобовых стеклах машин, припаркованных во дворах. Такие профилактические акции проводятся систематически, но, к сожалению, решить проблему полностью это не помогает.

Фото: ЦКС

Только за одну неделю (в период с 19 по 25 декабря) в зоне обслуживания* ЦКС мусоровозы 558(!!!) раз не смогли подъехать к бакам для сбора отходов. Во всех случаях причина была одна — блокирование подъездных путей автотранспортом. Больше всего сложностей традиционно — в крупных городах. В Челябинске, к примеру, было зафиксировано 238 подобных случаев, в Магнитогорске — 166. Еманжелинский район — на третьей позиции, в муниципальном образовании мусоровозы не смогли обслужить 32 площадки. В Копейске проблемы с обслуживанием мест накопления ТКО возникали 19 раз за неделю. С данными по другим муниципалитетам можно ознакомиться в приложении № 1 к материалу.

Фото: ЦКС

Для оперативной связи с населением все праздничные дни будет работать колл-центр ЦКС. Обратиться на горячую линию регионального оператора можно по номеру телефона + 7 (351) 200 33 83 с 8.00 до 20.00.

*ЦКС оказывает услугу по обращению с ТКО в 31 муниципальном образовании Челябинской области, которые объединены в Челябинский, Карабашский и Магнитогорский кластеры.