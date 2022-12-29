Загадают желание и выпьют шаманское: какие приметы и ритуалы соблюдают челябинцы в Новый год

Самый популярный новогодний ритуал – загадать желание под бой курантов Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Почти половина челябинцев верит в новогодние приметы и соблюдает праздничные традиции. Если быть точнее – четверо из 10 жителей. Результатами опроса SuperJob поделилось ИА «Уральский меридиан».

Топ новогодних ритуалов возглавляет загадывание желания под бой курантов: так каждый год поступают 16% горожан. Выпивают бокал шампанского – 6%. На процент меньше тех, кто готовит традиционные новогодние угощения, смотрит салюты, поджигает бенгальские огни и включает гирлянды.

Смотрят советские фильмы, поздравляют родителей, гадают, катаются с горок и ходят в баню – 4%. Три процента верят, что желание непременно сбудется, если пепел от сожженной с ним бумажки положить в бокал шампанского и его выпить. Один из сотни челябинцев в качестве ритуала встречает новый год в новой одежде.

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